Захарова предупредила ЕС об ответе России на любые санкции: вот, что она сказала

Мария Захарова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страны Европейского союза уже ввели против России большое число санкций. Однако, даже несмотря на введенные ограничения, российская сторона научилась жить в таких условиях. Об этом 7 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат, комментируя проработку ЕС очередного пакета ограничений против России, уточнила, что Москва даст ответ на любые санкции, исходя из своих интересов.

- Вы прекрасно знаете, что на любые санкции даётся соразмерный, исходя из интересов нашей страны, ответ, проработанный в межведомственных форматах, согласованный, выверенный и так далее, - сказала представитель дипломатического ведомства в эфире радио Sputnik.

Днем ранее издание Financial Times сообщало, что проект нового пакета санкций ЕС против России включает запрет на вещание четырех каналов, а также контроль над экспортом продукции на сумму свыше двух миллиардов евро.