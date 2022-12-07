В парламенте Латвии приняли на работу ведьму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат сейма Латвии Наталья Марченко-Йодко взяла себе в помощницы ведьму Саниту Петере.

Как передает портал NRA, новая помощница парламентария сильна в социальных вопросах, а также помогает депутату разбираться в них.

«Ведьма не может быть в сейме? Я считаю, что мы очень важны и полезны в политике», - приводит издание слова парламентария, которая отметила, что в Латвии «многие ведьмы близки к политике».

Издание также сообщает, что Санита Петере является известной в Латвии целительницей и литотерапевтом, то есть специалистом по лечению камнями, а себя колдунья называет «белой ведьмой».

Напомним, в этом году Национальный банк Румынии принял на работу одну из самых известных в республике гадалок Габриэлу Дима, которая известна как Минерва. Как сообщалось, 64-летняя гадалка будет работать в отделе технического обслуживания. По данным местных средств массовой информации, она имеет дипломы по праву, но также по актерскому мастерству и психологии.