Global Times: США могут спровоцировать в Европе еще один конфликт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разрушительная политика США в Европе дестабилизирует континент, написал научный сотрудник Чунъянского института финансовых исследований в Китае Джон Росс в публикации для издания Global Times.

"Текущий беспорядок в Европе, очевидно, стал худшим со времен Второй мировой войны. Инфляция достигла высочайшего уровня за более чем 30 лет, а на континенте разгорелся крупнейший с 1945 года конфликт", - отмечается в статье.

Как подчеркивает автор, именно этот “хаос” в регионе был спровоцирован именно Вашингтоном.

Ранее Китай обвинил США в передаче ядерного оружия третьим странам. Пекин заявил, что Вашингтон нарушает положения ДНЯО.

Также ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И заявил, что Соединенные Штаты Америки постоянно создают риски в области мировой безопасности. Он рассказал, что в пятницу, 17 сентября 2021 года, через Тайваньский пролив прошел ракетный эсминец USS Barry, китайская армия организовала сопровождение американского корабля. По словам Ши И, Вашингтон постоянно совершает различные провокации