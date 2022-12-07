В старейший город Ивановской области – Юрьевец подвели природный газ

Фото: Дмитрий Рыжаков

Долгожданное событие для всех жителей старейшего города Ивановской области: первые дома в микрорайоне Глазова Гора Юрьевца подключили к природному газу. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский вместе с руководством компании «Газпром» и юрьевчанами подвели итоги завершившихся масштабных работ в рамках первого этапа газификации.

Губернатор поблагодарил газовиков, которые сделали возможным газификацию города. «Огромное спасибо за работу! Спасибо, что все сделали и сделали вовремя. Специально мы не называли сроков подвода газа к городу Юрьевец, потому что несколько без преувеличения десятилетий людям обещали газ. По разным причинам этого не получалось. Пока мы только начали – подвели газ к первым домам на Глазовой Горе, основная работа – впереди. Но мы людям не обещали, а просто это сделали. Вот так и надо работать», – сказал Станислав Воскресенский.

Газификация стала возможна благодаря включению города в Программу развития газоснабжения и газификации региона на 2020-2025 годы, которую подписали губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и глава компании ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Весной 2021 года начались ключевые работы, без которых газификация Юрьевца и всего муниципалитета была бы невозможна – строительство газораспределительной станции (ГРС) города Юрьевец и прокладка газопровода-отвода. Сейчас эти масштабные работы завершены.

Параллельно прокладывали распределительные сети в Юрьевце. Газификацию города, как и планировали, ведут поэтапно. В рамках первого начали с верхнего Юрьевца – микрорайона Глазова Гора. Сейчас здесь природным газом пользуются 40 семей. В ближайшей перспективе ещё 200 домовладений будут подключены к голубому топливу. По первому этапу возможность подключения к газу получили 700 домовладений Глазовой Горы.

Строительство газораспределительной станции (ГРС) «Юрьевец» и прокладка газопровода-отвода создали условия для дальнейшей газификации Юрьевецкого района: возможность провести голубое топливо получили более 7 тысяч домовладений в 19 населенных пунктах.

Напомним, Глазова Гора – это первый этап газификации города. Уже в следующем году приступят к работам в нижней части Юрьевца.