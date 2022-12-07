Глава МИД Украины пожаловался на союзников, не пускающих страну в НАТО Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что некоторые союзники страны с большей охотой поставляют Киеву оружие, однако не поддерживают стремление вступить в Североатлантический альянс.

«Некоторые очень хорошие друзья Украины больше боятся положительно ответить на заявку Украины на членство в НАТО, чем предоставить Украине самое современное вооружение», - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства в интервью газете Politico.

Министр указал на необходимость преодоления многих «психологических барьеров», одним из которых, по его словам, является идея о членстве Украины в НАТО.

Напомним, накануне обозреватель издания Politico Лили Байер сказала о том, что многие видные западные политики на сегодняшний день сознательно стараются избегать вопроса о вступлении Киева в НАТО. Как отмечалось в статье, слова президента Украины Владимира Зеленского об ускоренном вступлении в Североатлантический альянс «застало врасплох многих ближайших партнеров Киева и вызвало у некоторых недовольство».