Песков прокомментировал сообщения о сценариях ответа России на введение" потолка цен" на нефть Фото: REUTERS

Власти России обсуждают различные варианты ответа на введение странами Европейского союза и G7 (Большой семерки) "потолка цен" на российскую нефть. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заверил, что после того, как соответствующее решение будет принято, его озвучат.

- Рассматриваются различные варианты. После того как решение будет принято, оно будет обнародовано, - рассказал представитель Кремля РИА Новости.

Накануне в СМИ появилась информация, что РФ рассматривают три варианта в качестве ответного механизма на введение странами G7 и ЕС "потолка цен" на импорт российской нефти. В частности, среди рассматриваемых вариантов значится полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение, в том числе если они приобретают сырье у России не напрямую, а через страны-посредники или даже их цепочку.

Несколько дней назад зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил решение западных стран ввести "потолок цен". Подобные действия, предупредил он, всегда заканчиваются исчезновением товара и ростом стоимости на него. Так будет и с черным золотом, убежден политик.