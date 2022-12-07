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НовостиЭкономика7 декабря 2022 7:39

Песков прокомментировал сообщения о сценариях ответа России на введение" потолка цен" на нефть

Песков об ответе России на "потолок цен" на нефть: Рассматриваются различные варианты
София ГОНЧАРОВА
Песков прокомментировал сообщения о сценариях ответа России на введение" потолка цен" на нефть

Песков прокомментировал сообщения о сценариях ответа России на введение" потолка цен" на нефть

Фото: REUTERS

Власти России обсуждают различные варианты ответа на введение странами Европейского союза и G7 (Большой семерки) "потолка цен" на российскую нефть. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заверил, что после того, как соответствующее решение будет принято, его озвучат.

- Рассматриваются различные варианты. После того как решение будет принято, оно будет обнародовано, - рассказал представитель Кремля РИА Новости.

Накануне в СМИ появилась информация, что РФ рассматривают три варианта в качестве ответного механизма на введение странами G7 и ЕС "потолка цен" на импорт российской нефти. В частности, среди рассматриваемых вариантов значится полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение, в том числе если они приобретают сырье у России не напрямую, а через страны-посредники или даже их цепочку.

Несколько дней назад зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил решение западных стран ввести "потолок цен". Подобные действия, предупредил он, всегда заканчиваются исчезновением товара и ростом стоимости на него. Так будет и с черным золотом, убежден политик.