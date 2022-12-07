Путин посмертно наградил орденом мужества погибшую при обстреле в ДНР депутата Марию Пирогову. Фото: соцсети

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом мужества погибшую в результате обстреле Донецка депутата парламента ДНР Марию Пирогову. Соответствующий указ 7 декабря опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

- За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом мужества Пирогову Марию Владимировну - депутата Народного совета ДНР - парламента ДНР, волонтера (посмертно), - сказано в документе.

Мария Пирогова погибла 6 декабря при обстрела Донецка Вооруженными силами Украины. ей было всего 29 лет. Известно, что она была депутатом в Народном совете ДНР с 2018 года. А с 2014 года, девушка, когда ей был всего 21 год, начала помогать людям. В частности, она собирала вещи, развозила их сама нуждающимся, не боялась ехать в самые опасные точки, чтобы помочь другим. После случившегося соболезнования родным и близким погибшей выразил врио главы Республики Денис Пушилин