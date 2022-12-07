В Крыму сняли запрет на применение пиротехники в новогоднюю ночь

Крымчанам разрешили использовать фейерверки и салюты в новогоднюю ночь Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителям Крыма разрешили использовать пиротехнику в новогоднюю ночь. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом сообщает "КП-Крым".

Как следует из документа, запрет применения пиротехнических изделий на территории республики не будет действовать в период с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года.

Сергей Аксенов также призвал население соблюдать "определенные моральные рамки" при проведении торжества и уделить максимум внимания своим семьям, особенно детям.

Напомним, согласно указу главы республики, в Крыму разрешено использовать пиротехнические средства только первого класса опасности, то есть хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня. За нарушение запрета на использование пиротехники крымчане могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 30 тысяч рублей.