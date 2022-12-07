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НовостиЭкономика7 декабря 2022 8:11

Аналитики рассказали, на что россияне тратят деньги перед Новым годом

Россияне признались, что экономят на фейерверках и нарядах для встречи Нового года
Елена АКИМОВА
Аналитики рассказали, на что россияне тратят деньги перед Новым годом

Аналитики рассказали, на что россияне тратят деньги перед Новым годом

Аналитики узнали, на что россияне тратят деньги перед Новым годом. Ответ на этот вопрос был получен исходя из анализа чеков.

В среднем на новогодний стол жители страны планируют потратить до 25 тыс. рублей. Формат трат такой: 32,6% готовы потратить на еду и алкоголь от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. От 15 тыс. до 25 тыс.руб потратят 25,8%. У 28% бюджет меньше – от 5 до 10 тыс.руб.

Еще одна важная статья расходов – это подарки. О них узнали специалисты «АльфаСтрахования».

Сколько россияне готовы потратить на подарки:

От 5 до 10 тысяч рублей - 29,5%,

От 15-25 тысяч рублей - 27%,

От 10 до 15 тыс.рублей - 25,8%,

От 25 до 50 тыс.рублей - 12,4%.

На фоне трат на подарки, многие намерены сэкономить на фейерверках (23,5%) и новогодних нарядах (16,6%), сообщает ФАН.

Исследования показывают, что большинство россиян будут встречать праздник в семейном кругу (41%) или с друзьями (26%), пишет RT.

Как россияне проведут зимние каникулы:

Дома перед телевизором – 33,6%,

Ходить в гости - 25,6%,

Путешествовать по стране – 16%,

Отправиться за границу -9,3%.

При этом для более чем 40% россиян Новый год остается самым главным праздником в году, сообщает "Газета.Ru".