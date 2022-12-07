Аналитики рассказали, на что россияне тратят деньги перед Новым годом

Аналитики узнали, на что россияне тратят деньги перед Новым годом. Ответ на этот вопрос был получен исходя из анализа чеков.

В среднем на новогодний стол жители страны планируют потратить до 25 тыс. рублей. Формат трат такой: 32,6% готовы потратить на еду и алкоголь от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. От 15 тыс. до 25 тыс.руб потратят 25,8%. У 28% бюджет меньше – от 5 до 10 тыс.руб.

Еще одна важная статья расходов – это подарки. О них узнали специалисты «АльфаСтрахования».

Сколько россияне готовы потратить на подарки:

От 5 до 10 тысяч рублей - 29,5%,

От 15-25 тысяч рублей - 27%,

От 10 до 15 тыс.рублей - 25,8%,

От 25 до 50 тыс.рублей - 12,4%.

На фоне трат на подарки, многие намерены сэкономить на фейерверках (23,5%) и новогодних нарядах (16,6%), сообщает ФАН.

Исследования показывают, что большинство россиян будут встречать праздник в семейном кругу (41%) или с друзьями (26%), пишет RT.

Как россияне проведут зимние каникулы:

Дома перед телевизором – 33,6%,

Ходить в гости - 25,6%,

Путешествовать по стране – 16%,

Отправиться за границу -9,3%.

При этом для более чем 40% россиян Новый год остается самым главным праздником в году, сообщает "Газета.Ru".