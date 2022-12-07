Депутат Госдумы Чепа считает, что не все страны поддержат попытку "исключить" Россию из G20 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампредседателя комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа, комментируя тезис из проекта оборонного бюджета Соединенных Штатов об "исключении" РФ из G20, заявил РИА Новости, что далеко не все государства поддержат такое решение, поскольку требуется диалог.

"Далеко не все государства здесь поддержат такую позицию по исключению России, осознавая, что это, в частности, усугубляет и без того напряженную международную ситуацию. И, в любом случае, все здравые политики понимают, что нужен диалог, нужна беседа", - сказал Чепа.

Также ранее вице-спикер Совфеда Косачев заявил, что Россию нельзя исключить из G20. Он отметил, что G20 является неформальным саммитом, исключить из которого РФ невозможно, Соединенные Штаты могут только оказывать давление на организаторов, чтобы РФ не пригласили на очередную встречу, но с Индонезией результат был неудачным, сказал он в комментарии РИА Новости.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты заложили в проект оборонного бюджета меры по исключению России из "Большой двадцатки" (G20), а также некоторых других международных организаций. Как следует из документа, согласованного профильными комитетами американского конгресса, он предусматривает исключение Российской Федерации из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Международной ассоциации страховых надзоров, а также Совета по финансовой стабильности.