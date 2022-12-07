Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины 7 декабря 2022 года

Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины Фото: REUTERS

Сразу в нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога в среду, 7 декабря 2022 года. Это следует из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.

Согласно представленной информации, сирены завыли в Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву территории Запорожской области и Донецкой народной республики.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Киеве, Одессе и Днепре продолжились незапланированные отключения электроэнергии. И если в Днепропетровской области речь идет об экстренных отключениях света, то в Киевской и Одесской областях сообщают об аварийных.

Напомним, Минобороны России подтвердило, что 5 декабря российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины.