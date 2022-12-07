WP: Украина через анонимного чиновника признала ответственность за атаки на российские аэродромы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высокопоставленный чиновник Украины в беседе с американским изданием Washington Post на условиях анонимности признал, что попытки атак на российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском были осуществлены именно киевским режимом, несмотря на официальное молчание со стороны украинских властей.

Это уже второе неофициальное признание Киева в причастности к этим инцидентам через крупные американские издания. Так, вчера New York Times со ссылкой на "украинское официальное лицо" написала, что беспилотники "были запущены с территории Украины".

"Это были украинские беспилотники", - подтвердил WP украинский чиновник.

Само издание отмечает, что непонятно, как именно Киев осуществил атаку, и какие беспилотники были использованы.

Как сообщали в Минобороны РФ, Украина совершила в минувший понедельник попытку атаки на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, но в результате произошедшего трое российских военнослужащих погибли, еще четверо пострадали. При этом Bloomberg назвало "опасным витком" конфликта попытку атаки Украины на аэродромы в России. НАТО старается "успокоить" Киев, отмечало издание.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.