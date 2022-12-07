Задержан мужчина, стрелявший в полицейских в Новошахтинске

Оперативно-разыскные мероприятия правоохранительных органов увенчались успехом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Силовики задержали мужчину, стрелявшего в полицейских в Новошахтинске. Подозреваемый укрывался в пустующем здании в районе города.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в среду, 7 декабря 2022 года.

"Преступник задержан, - написал глава региона в своем телеграм-канале. - В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском".

Как ранее писал сайт KP.RU, неизвестный мужчина в камуфляже открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам полиции в Ростовской области. В результате один из полицейских получил ранение. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.

На этом фоне местные власти призвали жителей города не пытаться задержать преступника самостоятельно. Администрация Новошахтинска предложила находится в помещениях, пока силовые структуры устанавливают личность подозреваемого и ведут его розыск.