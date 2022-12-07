На Украине пока не планируют объявлять дополнительную мобилизацию Фото: REUTERS

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что пока стране не планируется проведение дополнительной мобилизации.

По его словам, сейчас в Вооруженных силах Украины (ВСУ) "достаточно людей".

- Говорить о том, что сейчас нам нужна дополнительная мобилизация, – вопрос пока так не стоит. У нас достаточно людей в рядах ВСУ и вообще в секторе безопасности и обороны, - сообщил руководитель украинского военного ведомства в эфире всеукраинского телемарафона.

При этом чиновник акцентировал внимание на том, что Киев нуждается в артиллерии, танках, самолетах.

25 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Это решение глава государства принял "в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства". А за день до этого украинское руководство объявляло о введении военного положения в стране.