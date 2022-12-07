Геодезиста из Биробиджана обвинили в государственной измене Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ предъявили обвинение в государственной измене ученому-геодезисту Валерию Качину, которого этапировали из Биробиджана в Москву для проведения следствия. Об этом в среду, 7 декабря, заявили в правоохранительных органах.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России был задержан ученый Качин Валерий Сергеевич. Ему предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ)», - приводит ТАСС заявление правоохранителей.

Как сообщается, Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области отправил обвиняемого под стражу. В итоге Качин был этапирован в столичное СИЗО «Лефортово» для проведения следственных действий. Лефортовский суд Москвы ранее продлил срок ареста геодезисту до 12 марта 2022 года.

Валерий Качин окончил Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема, а в последнее время работал в заповеднике «Бастак», где был младшим научным сотрудником, а специализировался он на геоинформационных системах.