В России выявлено 6 935 новых случаев заражения коронавирусом 7 декабря 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в России было выявлено 6 935 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом, в среду, 7 декабря 2022 года, сообщает Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 58 летальных исходов, а выписано в связи с выздоровлением 6 794 человека, что на 1,6% больше по сравнению с минувшим вторником, 6 декабря. Количество госпитализаций также увеличилось. Так, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 1 556 человек, а это на 5,8% больше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на среду, 7 декабря 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии в России выросло до 21 635 764. Жертвами инфекцией стало 392 400 человек, а из больниц выписали 21 037 111 пациента.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на среду, 7 декабря 2022 года, было выявлено 600 644 924 429 заболевших коронавирусом, а прирост за минувшие сутки составил 572 158 случаев.