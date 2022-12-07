Володин заявил, что "хороших русских" для Запада не существует Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что «хороших русских» для Соединенных Штатов и Европейского союза не существует, а предатели России рано или поздно перестанут быть нужными для Запада.

«Это важно знать всем "скитальцам" и предателям, которые сегодня удивляются, что права и свободы человека для США и Европы - лишь декорации. "Хороших русских" для Вашингтона и Брюсселя не существует», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По его словам, западным странам нужно только то, «чтобы перебежчики были большими бандеровцами, чем сам Бандера». Как отметил парламентарий, подобные люди «неизбежно закончат тем, что происходит с использованным материалом», то есть будут «ненужными» для стран Запада. «Их принцип: пока вы критикуете свою страну - вас терпят. Но в случае любого непослушания выбрасывают», - добавил он.

Напомним, ранее Володин отмтеил, что изначально страны Запада отбирали имущество у российских бизнесменов, теперь арестовывают их самих, напомнив при этом и слова президента России Владимира Путина о том, что «все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются «пыль глотать», пытаясь вернуть средства».