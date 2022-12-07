Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика7 декабря 2022 8:45

Володин заявил, что "хороших русских" для Запада не существует

По словам спикера Госдумы РФ, предатели России рано или поздно станут ненужными для Запада
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Володин заявил, что "хороших русских" для Запада не существует

Володин заявил, что "хороших русских" для Запада не существует

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что «хороших русских» для Соединенных Штатов и Европейского союза не существует, а предатели России рано или поздно перестанут быть нужными для Запада.

«Это важно знать всем "скитальцам" и предателям, которые сегодня удивляются, что права и свободы человека для США и Европы - лишь декорации. "Хороших русских" для Вашингтона и Брюсселя не существует», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По его словам, западным странам нужно только то, «чтобы перебежчики были большими бандеровцами, чем сам Бандера». Как отметил парламентарий, подобные люди «неизбежно закончат тем, что происходит с использованным материалом», то есть будут «ненужными» для стран Запада. «Их принцип: пока вы критикуете свою страну - вас терпят. Но в случае любого непослушания выбрасывают», - добавил он.

Напомним, ранее Володин отмтеил, что изначально страны Запада отбирали имущество у российских бизнесменов, теперь арестовывают их самих, напомнив при этом и слова президента России Владимира Путина о том, что «все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются «пыль глотать», пытаясь вернуть средства».