Два предприятия Кузбасса получат 60 млн рублей на производство импортозамещающей продукции

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Кузбасские производители выиграли федеральные гранты конкурса «Коммерциализация-Импортозамещение», организованного Фондом содействия инновациям. В конкурсе участвовали предприятия, освоившие производство собственной продукции, замещающей на рынке зарубежные аналоги. По 30 млн рублей получат компания по производству электрооборудования «КАТЭН» из Кемерово и ГК «СибЭнергоРесурс» - производитель гидравлических плунжерных насосов из Ленинск-Кузнецкого.

«Сегодня мы видим, что санкции и ограничения, которые вводит против нашей страны Запад, на самом деле открывают нашей экономике новые возможности для развития, делают нас более сильными и независимыми, - отметил губернатор Сергей Цивилев. - Важно не останавливать развитие производств, осваивать выпуск новых видов продукции, делать лучше и дешевле импортных аналогов. С этой задачей с успехом справляются наши машиностроители. Кузбасс не останавливается в своем развитии».

Всего в конкурсе участвовали 392 заявки из 55 регионов России.