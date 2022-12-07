Замглавы МИД Грушко считает, что в стремлении США исключить Россию из G20 нет ничего нового Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попытки исключить Россию из "Большой двадцатки" обречены на провал, заявил представителям СМИ замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя проект оборонного бюджета Соединенных Штатов.

"Ничего в этом нового нет. Мы видели эти попытки накануне встречи на Бали - попытки провалились… Мы серьезно относимся ко всему, что делают США, но эти попытки обречены на провал", - отметил Грушко.

Также ранее вице-спикер Совфеда Косачев заявил, что Россию нельзя исключить из G20. Он отметил, что G20 является неформальным саммитом, исключить из которого РФ невозможно, Соединенные Штаты могут только оказывать давление на организаторов, чтобы РФ не пригласили на очередную встречу, но с Индонезией результат был неудачным, сказал он в комментарии РИА Новости.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты заложили в проект оборонного бюджета меры по исключению России из "Большой двадцатки" (G20), а также некоторых других международных организаций. Как следует из документа, согласованного профильными комитетами американского конгресса, он предусматривает исключение Российской Федерации из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Международной ассоциации страховых надзоров, а также Совета по финансовой стабильности.