Более 150 человек пострадали при столкновении поездов в Каталонии Фото: REUTERS

Свыше 150 человек пострадали при столкновении двух поездов в испанском автономном регионе Каталонии утром в среду, 7 декабря. Об этом заявило местное Управление по защите гражданского населения.

Ранее ведомство сообщало о более 70 пострадавших.

Как передает Управление по защите гражданского населения, более 150 человек получили незначительные травмы, но пятеро человек находятся в состоянии средней тяжести. На месте происшествия на данный момент работают спасательные службы. Число пострадавших пока еще уточняется.

Напомним, в феврале 2019 года при столкновении двух пригородных поездов в Каталонии погиб один человек. На данный момент достоверно известно об одной жертве железнодорожной аварии, а пострадало восемь человек. Инцидент произошел вечером на участке между Сан-Висенте-де-Кастельет и Монресой. Незадолго до этого поезд сошел с рельс между городами Тарраса и Монреса Тогда также погиб один человек, а пострадали примерно 50.