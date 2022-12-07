Военкор Александр Коц заявил, что не надо бояться возможного наступления Украины на Крым

Александр Коц Фото: из личного архива

Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Пололяка о намерении через полгода "взять Крым" следует воспринимать всерьез, но бояться этого не надо. Такое мнение выразил военный корреспондент "Комсомолки" Александр Коц в интервью радио "Комсомольская правда".

"Бояться не надо, надо понимать, что они держат это в уме и на полном серьезе, - уточнил Коц. - Это не сумасбродное заявление городского сумасшедшего, у них действительно это есть в планах".

Журналист добавил, что российская спецоперация не позволила Украине пойти в наступление на Донбассе, который ВСУ могли "смять", "задавив количеством". А на фоне подобного успеха, скорее всего, украинцы пошли бы на Крым, полагает военкор KP.RU.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ноябре глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев намерен провести военную кампанию по возвращению Крыма.

Отметим, что это далеко не первый "анонс" наступления Вооружения сил Украины на Крым. Так в начале ноября этого года украинский политик заявил о создании администрацией президентского офиса плана по захвату Крыма, уточнив, что руководит данным процессом Тамила Ташева. При этом сроки также не озвучили.

В Крыму же заявили, что захват Киевом полуострова имеет такие же шансы на реализацию, как покорение им Марса.