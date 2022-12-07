Путин обсудил с президентом ОАЭ введенный потолок цен на российскую нефть Фото: REUTERS

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил с главой Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Аль Нахайяном вопрос введения потолка цен на российскую нефть. Об этом в среду, 7 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщается главы государства отметили эффективность совместной работы в рамках «ОПЕК+», отметив «последовательное выполнение всеми государствами-участниками согласованных решений».

«В этом контексте затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья», - сказано в заявлении Кремля.

Сообщается, что президенты двух стран также обсудили дальнейшие развитие сотрудничества между двумя государствам, учитывая договоренности, которых достигли во время встречи на высшем уровне в Санкт-Петербурге 11 октября 2022 года. В заявление также указано, что контакты России и ОАЭ будут продолжены «на различных уровнях».