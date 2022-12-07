Губернатор Сергей Цивилев: более 4 тысяч жителей малых сел Кузбасса были обеспечены в 2022 году мобильной связью и скоростным Интернетом

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Более 4 тысяч жителей малых сел Кузбасса в 2022 году были обеспечены качественной мобильной связью и высокоскоростным Интернетом, сообщил глава региона Сергей Цивилев. В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» 2.0 в пяти округах установили десять базовых станций. Мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE) и скоростной беспроводной Интернет появились в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек. До 2030 года качественной связью будут обеспечены все малые села Кузбасса.

«Сельские жители должны иметь доступ к нужным, в том числе государственным, электронным сервисам, учиться и работать в онлайн-режиме, совершать покупки, иметь доступ к электронным библиотекам наравне с городскими жителями. Это дает возможности для работы и общения, помогает повысить качество жизни, сократить неравенство между мегаполисом и селом», - отметил Сергей Цивилев.

В 2023 году современными услугами связи будут обеспечены еще 19 сел Кузбасса.