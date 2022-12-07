Глава Минфина Украины Марченко сообщил, что страна получит от Германии 200 миллионов евро грантовой помощи Фото: REUTERS

В госбюджет Украины поступит грант на сумму 200 миллионов евро от Германии, средства будут направлены на выплаты внутренне перемещенным лицам, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"В ходе встречи (с послом ФРГ на Украине Анкой Фельдгузен - прим. ред.) были подписаны ряд соглашений, согласно которым правительство Украины получит грант в объеме 200 миллионов евро для покрытия расходов по выплате пособия на проживание внутренне перемещенных лиц", - цитирует Марченко Telegram-канал ведомства.

Также стало известно, что Германия передаст Украине списанные под утилизацию установки Gepard в 2023 году. Ранее эти установки планировалось утилизировать.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.