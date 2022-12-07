В посольстве РФ устроили разнос Литве за демонтаж скульптур Мемориала советским воинам: Это варварское глумление над павшими Фото: Александр КОЦ

Посольство России в Литве осудило демонтаж шести скульптур Мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.

- Это кульминация проводимой литовскими властями остервенелой линии на уничтожение памяти о подвиге героев, ценой своей жизни освободивших Литву и Европу от нацизма, - говорится в заявлении в телеграм-канале дипломатического ведомства.

В сообщении также говорится, что подобные действия литовских властей, которые "под разными предлогами спешат поскорее избавиться от любого вызывающего у них нервные судороги напоминания о тех, кому живущих в прибалтийской республике люди обязаны самим своим существованием".

В российском посольстве обращают внимание на то, что снов памятников следует расценивать как "варварское глумление над павшими". Там также выступили в с призывом к международным и общественным организациям дать оценку демонстративному пренебрежению решениями ООН.

Еще летом этого года горсовет Вильнюса одобрил решение о демонтаже мемориала на Антакальнисском кладбище. 8 июня мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс сообщил, что каменные стелы не будут разрушены, а будут сняты с мемориала.

Подобное отношение в памятникам советских освободителей в Литве не ново, но крайне печально. Так, в преддверии Дня Победы по стране прокатилась волна осквернений памятников советским воинам, погибшим в ходе Великой отечественной войны.