Морской экспорт российского угля в октябре 2022 приблизился к историческим максимумам

Россия нарастила экспорт угля в октябре 2022 года почти до исторических максимумов Фото: REUTERS

Экспорт угля из России морским путем в октябре 2022 года составил 16,6 млн тонн, приблизившись к историческим максимумам. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Аналитики связывают такую тенденцию с ослаблением ограничения Евросоюза на транспортировку угля, которое позволило Москве перенаправить большие объемы топлива в Азию.

Напомним, с 1 августа 2022 года в силу вступил полный запрет на поставки российского угля в страны Европейского союза. Такое решение - одна из санкционных мер Запада против российской стороны.

Данная мера была внесена в пятый пакет санкций ЕС, который был принят еще в начале апреля текущего года. Документ подразумевает постепенный отказ от импорта российского угля. А с 1 августа текущего года, согласно этому пакету, страны союза вводят полный запрет на поставки угля из РФ.