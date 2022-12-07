Лавров заявил, что экспансия НАТО остается главным движущим мотивом Запада в отношении России и других стран

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Экспансия НАТО остается основным движущим мотивом Запада в отношении не только России, но и других государств мира, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"…Экспансия НАТО остается, как она и была, основным движущем мотивом Запада в отношениях не только с Россией, не только с постсоветскими странами, не только со странами бывшего Варшавского договора… но и в целом в отношениях с другими странами мира, другими регионами мира", - сказал он сегодня, 7 декабря, в ходе выступления на международном форуме "Примаковские чтения".

Ранее Сергей Лавров заявил, что НАТО вернулась к приоритетам холодной войны. Русских хотят держать “вне Европы”, подчеркнул глава МИД РФ.

Также ранее глава российского МИДа заявил, что США будут опираться в развитии НАТО на русофобские страны. Министр отметил, что США подхватили концепцию Польши о трехморье.