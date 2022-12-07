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НовостиВ мире7 декабря 2022 9:44

Столтенберг заявил, что условия для проведения мирных переговоров России и Украины "пока не созданы"

По словам генсека НАТО Киев должен решать, когда придет время для проведения переговоров
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Столтенберг заявил, что условия для мирных переговоров России и Украины "пока не созданы"

Столтенберг заявил, что условия для мирных переговоров России и Украины "пока не созданы"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что, по его мнению, условия для проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом на данный момент «не созданы».

«Условия пока не созданы, потому что Россия не продемонстрировала сигналов к тому, что готова к переговорам при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Украины. Но ни я, ни Брюссель не должны это решать», - заявил генсек НАТО в ходе своего выступления, которое было организовано газетой Financial Times.

По его словам, Украина должна решать, когда придет время для проведения переговоров, повторив также, что в Североатлантическом альянсе «поддерживают право Украины на самооборону как суверенного государства».

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что странам альянсам нужно расширить поставки оружия, средств противовоздушной обороны (ПВО), а также горючего на Украину, указав на необходимость заключения «приемлемого мирного соглашения» для Киева.