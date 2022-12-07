Экономист ответил, когда Европа смягчит антироссийские санкции Фото: Евгения ГУСЕВА

Россия живет в условиях санкций уже давно, но за последний год их чисто стало очень высоко. Давить на нашу страну пытаются США и Европа, причем все чаще европейцы начинают ощущать последствия принятых мер на себе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже призвал своих соседей задуматься о пересмотре санкций против Москвы, чтобы спасти европейскую промышленность и разрешить энергетический кризис. Аналогичную мысль озвучивал лидер Франции.

Но ждать изменения политики в ближайшее время не стоит, даже если будет прекращена специальная военная операция.

- Достигнутый уровень эскалации был изначально политически мотивирован. Если опираться на эти мотивы, то санкционный режим кажется непреодолимым, несмотря на ущерб, который несет экономика ЕС, - рассуждает и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Но нельзя недооценивать влияние экономической целесообразности. Ради сохранения своего бизнеса, Европа будет вынуждена смягчать санкции.

- Режим будет смягчаться, отражая потребности бизнеса в продолжении трансграничного сотрудничества. В таком случае, Россия будет взаимно отменять меры ответного ограничения, — заключил эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В свою очередь, политолог, колумнист издания «Украина.ру» Василий Стоякин в беседе с ФАН отметил, что любой режим санкций все равно имеет «дырки», через которые РФ будет получать нужную продукцию.

Тем временем, объем импорта из России растет. Весь рост в европейские страны из РФ приходится на энергоресурсы, рассказал «Известиям» специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.