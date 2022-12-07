Следственный комитет завел дело после гибели 16 человек в ДТП в ДНР Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России завел уголовное дело после гибели 16 человек в ДТП в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

- В результате аварии, которая произошла между городами Торез и Шахтерск, погибли 16 человек, еще два человека пострадали. ... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), - говорится в заявлении СК.

Согласно предварительным данным, водитель автобуса, который ехал по маршруту Снежное - Донецк, выехал встречку для совершения обгона, где и столкнулся с военным КАМАЗом.

Ранее сообщалось, что утром 7 декабря на трассе между Шахтерском и Торезом столкнулись микроавтобус и грузовик. Авария унесла жизни 16 человек. Глава администрации Тореза Дмитрий Лысенко позже сообщил, что участок дороги, где произошло дорожно-транспортное происшествие, перекрыт. Другие автомобили пустили в объезд. Причины и детали случившегося выяснятся.