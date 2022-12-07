Госдума РФ приняла законопроект об установлении МРОТ на уровне 16 242 рубля в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе пленарного заседания в среду, 7 декабря, Государственная дума РФ приняла в третьем, заключительном чтении правительственный проект закона об установлении в следующем году минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 рубля.

Как уточняется в пояснительных материалах, в целом по стране на следующий год МРОТ был установлен на уровне 15 669 рублей с ростом на 3,3% к 2022 году, но данный показатель предлагается установить с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году.

Инициаторы отмечают, что принятый закон будет способствовать обеспечению повышения заработной платы примерно 3,5 миллионов работников бюджетной сферы.

Напомним, в начале ноября президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 января следующем года представить предложения по ускоренному росту МРОТ, а также увеличению его отрыва от прожиточного минимума. Как писал сайт KP.RU, кабмин должен представить соответсвующий доклад до 15 января 2023 года.