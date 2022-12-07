Лавров назвал “медицинским фактом” неспособность Европы защитить свои интересы

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Европа в настоящее время не может защитить свои интересы, итоги визита президента Франции Эммануэля Макрона в США это подтверждают, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"То, что в Европе есть интересы, которые не совпадают с интересами Соединенных Штатов - это очевидно. То, что Европа не способна эти интересы защитить, по-моему, пока это тоже медицинский факт", - заявил министр сегодня, 7 декабря, в ходе выступления на международном форуме "Примаковские чтения".

“... Итоги или отсутствие таковых визита Макрона в Вашингтон подкрепляют меня в этом мнении", - добавил Лавров.

Также глава российского МИДа сравнил США с "ужами на сковородке" за нежелание обсуждать биолаборатории на Украине. Таких лабораторий на территории страны сотни, уточнил глава МИД РФ.

Кроме этого, Сергей Лавров отметил, что глобализация по-американски завершилась, сейчас выстраивается новая система, которая не должна зависеть от причуд Запада.