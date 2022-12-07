В Вологодской области с 1 января увеличат зарплаты бюджетникам

«Во-первых, это так называемые «указные» категории, те работники социальной сферы, оплата труда которых регулируется в соответствии с указами Президента и ориентируется на средний доход от трудовой деятельности по региону. Уже сегодня мы спрогнозировали на 2023 год средний доход от трудовой деятельности в размере 48 876 рублей. Исходя из этой суммы, рассчитали затраты на оплату труда бюджетникам. Поскольку произошло увеличение минимального размера оплаты труда, мы предусмотрели в бюджете области средства для того, чтобы те работники бюджетной сферы, которые получают зарплату в пределах МРОТ, с 1 января 2023 года также могли получать ее в увеличенном размере», – пояснил первый заместитель губернатора региона Эдуард Зайнак.

Добавим, что всем остальным работникам, не попадающим под указы Президента, зарплату поднимут на 4%. В областном бюджете на трехлетний период на повышение зарплат всех без исключения бюджетников заложено 20 млрд рублей.