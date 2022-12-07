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НовостиПолитика7 декабря 2022 10:17

Лавров назвал “трагедией для Запада” текущую ситуацию в мире

Россия не делает трагедии из текущей ситуации, подчеркнул глава МИД РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Москва не делает трагедии из текущей ситуации в международных отношениях, это трагедия для Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы не делаем трагедии из нынешней ситуации,... это трагедия для западной цивилизации, для западной системы мироустройства", - заявил Лавров в ходе выступления на Примаковских чтениях сегодня, 7 декабря.

Он также добавил, что система мироустройства на принципах глобализации, инициированная США, "полностью" дискредитировала себя "как недоговороспособная".

Также глава российского МИДа сравнил США с "ужами на сковородке" за нежелание обсуждать биолаборатории на Украине. Таких лабораторий на территории страны сотни, уточнил главароссийского МИДа.

Кроме этого, Сергей Лавров отметил, что глобализация по-американски завершилась, сейчас выстраивается новая система, которая не должна зависеть от причуд Запада.