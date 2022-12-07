Захарова высмеяла "молчание Запада" на фоне запрета вещания "Дождя"* в Латвии и Литве

Мария Захарова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обратила внимание на "молчание Запада" на фоне запрета в Латвии и Литве вещания телеканала "Дождь"*, признанного в России СМИ-иноагентом.

Дипломат пошутила, что американские госдепартамент и Белый дом, наверное, находятся в отгулах, как и представители Совета Европы, ОБСЕ и ПАСЕ.

"Чем дольше продолжается молчание Запада, тем громче звучит его саморазоблачение, - написала Захарова в своем телеграм-канале. - Что там с "ценностями", "демократий" и "свободой слова"?".

Напомним, национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии принял решение об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Дождь"*. Литовская комиссия по радио и телевидению сообщила, что вещание телеканала "Дождь"* будет прекращено не только в Латвии, но и в Литве.

Как ранее писал сайт KP.RU, Мария Захарова уличила госдепартамент Соединенных Штатов в лицемерии и лжи о свободе слова на фоне лишения лицензии на вещание в Латвии телеканала "Дождь"*. Дипломат добавила, что в подборке высказываний Госдепа о якобы имеющихся нападках на свободу слова требуется только заменить слово "Россия" на другое существительное - "Латвия".

* СМИ, выполняющее в России функции иноагента