Столтенберг заявил, что конец конфликта на Украине автоматически не улучшит отношения НАТО и России Фото: REUTERS

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что, завершение украинского конфликта автоматически не приведет к нормализации отношений между НАТО и Москвой.

«Нам надо понимать, что окончание этой войны не будет означать возвращение к хорошим или нормальным отношениям с Россией», - заявил генсек НАТО в ходе своего выступления, которое было организовано газетой Financial Times, призвав «быть готовыми к длительным сложным отношениям с Россией».

По его словам, такие отношения означают важность инвестиций в оборону альянса, а также усиление коллективного сдерживания и обороны блока. Столтенберг заявляет, что уже десятилетия НАТО старались «выстраивать конструктивные отношения» с Москвой, а также вести «содержательный диалог, в том числе непосредственно перед начало конфликта на Украине».

Как писал сайт KP.RU, в ходе своего выступления генсек НАТО также заявил, что, по его мнению, условия для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией на данный момент «не созданы», отметив, что в альянсе «поддерживают право Украины на самооборону как суверенного государства».