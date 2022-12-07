"Морозы до минус 50 градусов": Скоро регионы России настигнет опасная погода Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил граждан о наступлении очень холодная погоды в некоторых регионах страны.

По его словам, скоро морозные дни нагрянут в Архангельскую, Мурманскую, Свердловскую, Омскую области, а также в республику Коми, Алтайский край и нескольких других регионах России.

Кроме того, морозы до минус 50 градусов прогнозируются в Якутии и Магаданской области, уточнил он в беседе с ТАСС.

- В некоторых регионах будет опасная с точки зрения температурного режима погода. В Архангельской области, Ненецком автономном округе, Коми и Мурманской области температура будет на 7-11 градусов ниже нормы до 10-11 числа. Будут очень низкие температуры - от 26 до 30 градусов мороза. В Приволжском федеральном округе повсеместно прогнозируются аномалии до 7-10 градусов в ближайшие пару дней. Температурный фон будет минус 20-21 градус, - сказал он.

Также в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях температура воздуха, как заверят синоптик, ожидается на 8-14 градусов ниже нормы 7 и 8 декабря. Максимально столбик термометра в этих регионах будет опускаться до отметки минус 29 градусов.

Ранее сайт KP.RU писал, что этой зимой жителей столичного региона ждет морозный декабрь и "мягкотелые" январь с февралем. По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Евгения Тишковца, такой суровый старт предопределит нордический характер декабря: месяц будет на 3-3,5 градуса холоднее климатической нормы.