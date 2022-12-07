Российские войска продолжили наступление на Краснолиманском направлении

Российские войска заняли выгодные позиции на Краснолиманском направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы России продолжили наступление на Краснолиманском направлении, заняв выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции на Украине, опубликованной в телеграм-канале ведомства в среду, 7 декабря 2022 года.

За сутки российские артиллерия и авиация уничтожили свыше 130 военных противника, уточнили Минобороны.

"Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль", - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее российские войска уничтожили на Краснолиманском направлении более 80 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Напомним, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ в Артемовске получили подкрепление. По его словам, дополнительные силы направлены для восполнения потерь.