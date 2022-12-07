В Европе заявили, что Украина дорого заплатит за помощь Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина не сможет вернуть миллионы долларов, предоставленных ей Евросоюзом после начала конфликта, предупредила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли.

"В стране идет кошмарная шоковая терапия, распродажа общественных земель, разбалансировка рынка труда, продажа госактивов и так далее… Будущее страны распродается, чтобы финансировать военные действия, которые разрывают это государство", - сказала она, выступая в Европарламенте.

Также Дейли отметила, что, принимая поддержку от стран Запада, Киев заковал себя в "неолиберальные кандалы", так как предварительным условием помощи является "продвижение демократии в стране".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.