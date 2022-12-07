Столтенберг: У НАТО нет данных об атаках беспилотников ВСУ на аэродромы в России Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса нет данных по инцидентам с атаками ВСУ на военные аэродромы России.

При этом он напомнил, что сейчас украинская сторона ведет "самооборону".

- Я не имею информации об этих конкретных инцидентах. Мы видим, что Украина ведет самооборону. Мы должны учитывать контекст. Мы видим ежедневные атаки России на украинские города, критическую инфраструктуру Украины, - сказал генсек НАТО во время выступления на онлайн-мероприятии газеты Financial Times.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что запущенные украинской стороной по российским аэродромам "Дягилево" и "Энгельс" беспилотники были перехвачены. Однако в военном ведомстве уточнили, что в результате случившегося трое российских военных погибли и еще четверо получили ранения.

Позже стало известно, что американские коммерческие спутники компании Maxar вели съемку аэродрома в Энгельсе накануне попытки Украины атаковать беспилотниками объект стратегической авиации.