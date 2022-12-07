Столтенберг заявил, что НАТО опасается обострения конфликта на Украине весной 2023 года

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

НАТО опасается обострения конфликта на Украине весной 2023 года, когда Россия перегруппирует силы и может перейти к масштабному наступлению. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в среду, 7 декабря 2022 года.

"Россия пытается заморозить действия на короткий период, чтобы перегруппировать, восстановить силы, чтобы потом совершить большое наступление следующей весной", - считает Столтенберг.

На этом фоне генсек военного блока выразил намерение продолжить военную поддержку Киева, чтобы не допустить победы Москвы, которая сделает НАТО "более уязвимой".

Как ранее писал сайт KP.RU, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что некоторые союзники страны с большой охотой поставляют Киеву оружие, однако не поддерживают стремление вступить в Североатлантический альянс.

Напомним, в конце ноября Йенс Столтенберг сообщил, что двери НАТО остаются открытыми для Украины, однако в настоящее время приоритетом альянса является сохранение единства и продолжение оказания поддержки киевскому режиму.