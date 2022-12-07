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НовостиПолитика7 декабря 2022 10:54

Песков считает оборонный бюджет США конфронтационным по отношению к России

Документ грозит дальнейшей дестабилизацией обстановки в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков считает оборонный бюджет США конфронтационным по отношению к России

Песков считает оборонный бюджет США конфронтационным по отношению к России

Фото: REUTERS

Новый оборонный бюджет Соединенных Штатов носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к России, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Этот документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране, что, конечно, к сожалению, чревато достаточно серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на Европейском континенте», – заявил он журналистам.

Ранее обе палаты Конгресса США согласовали оборонный бюджет страны на 2023 год. Он предполагает выделение дополнительных 800 миллионов долларов Украине и более шести миллиардов на сдерживание России в Европе, а также выработку всеобъемлющей стратегии по борьбе с гиперзвуковым оружием. Кроме того, Вашингтон намерен установить постоянный запрет на обмен данными с Россией по системам противовоздушной безопасности.