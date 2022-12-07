Песков сообщил о согласовании ответных мер на введение потолка цен на российскую нефть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду, 7 декабря, заявил, что на данный момент Москва еще не сформулировала ответные меры на введенный западными странами потолок цен на российскую нефть.

«Походит соответствующая работа и согласования. После того, как будут приняты окончательные решения, они будут документально сформулированы», - заявил представитель Кремля, отметив, что на данный момент ведется «анализ положения дел в данной области «после принятия такого решения относительно "потолка" цен».

Напомним, Песков в начале недели, 5 декабря, предупредил о подготовке ответа на введение потолка цен на российскую нефть, подчеркнув также, что Москва не признает данное решения западных стран.

Евросоюз утвердил решение о введение потолка цен на нефть из России в минувшие воскресенье, 4 декабря. Порог будет установлен на уровне 60 долларов за баррель. Страны «Большой семерки» и Австралия позже согласовали аналогичное ограничение.