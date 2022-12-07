Песков твердо ответил на попытку госпереворота в Германии: Ни о какой причастности России речи быть не может

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с подготовкой госпереворота в ФРГ.

По его словам, это является внутренним делом Германии и ни о каком вмешательстве России в данном случае речи идти не может.

- Это скорее внутренние проблемы ФРГ, и они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может. Узнали мы об этом из сообщений СМИ. Нам нечего сказать об этом, - заявил представитель Кремля журналистам 7 декабря.

Напомним, сегодня в немецкой генпрокуратуре сообщили, что среди 22 арестованных по подозрению в подготовке госпереворота в ФРГ есть гражданка России. Уточняется, что всех задержанных подозреваются в создании террористической организации. Россиянку подозревают в посредничестве между "лидером заговора" и представителями России.

После этого в посольстве России в Берлине заявили, что ведомство не получало уведомлений от немецкой стороны о задержании гражданки РФ по делу о подготовке госпереворота в стране.