Лавров считает, что Запад использует ООН для конфискации российских активов и трибунала против РФ Фото: REUTERS

Страны Запада используют ООН «втемную», чтобы продвигать идеи конфискации российских активов и учреждения международного трибунала против России, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«ООН используют втемную. Ни одно решение такого рода не имеет никакой юридической силы, оно юридически ничтожно и не будет накладывать ни на Россию, ни на какие-либо другие страны. Это просто дискредитация Генеральной ассамблеи ООН, ее репутации и функций», – заявил дипломат на «Примаковских чтениях».

Как напомнил, глава российского МИД, по уставу ООН, решения по созданию трибунала или по репарациям за счет российских активов может принять только Совет безопасности всемирной организации. Лавров подчеркнул, что Генассамблея ООН ни одно из этих решений принимать не уполномочено.

Как писал сайт KP.RU, ранее МИД Франции официально заявил о начале работы по созданию так называемого специального трибунала в отношении России из-за действий Вооруженных сил РФ на Украине.

Напомним, в Еврокомиссии предложили создать фонд из замороженных 300 млрд евро Центробанка России и 19 млрд евро частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением Евросоюза, а прибыль пустить на компенсационные выплаты Украине.