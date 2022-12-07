Госдума РФ приняла закон о первоочередном праве мобилизованных на получение ранее занимаемой должности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ на пленарном заседании в среду, 7 декабря, в третьем и в финальном чтении приняла проект закона, который дает преимущественное право мобилизованным гражданам на получение ранее занимаемой должности или другой вакантной должности, которая соответствует его квалификации.

В документе речь идет о тех случаях, когда трудовой договор был расторгнут из-за истечения срока его действия в течение трех месяцев после окончания военной службы по мобилизации. В случае, когда указанные должности отсутствуют, мобилизованный имеет право поступить в преимущественном порядке «на вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу». Соответствующая норма начнет действовать с 1 марта следующего года.

Как ранее заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, мобилизованные россияне должны быть уверены, что после возвращения домой не останутся без работы.

Один из инициаторов поправки Татьяна Дьяконова заявила, что подобные изменения направлены на то, чтобы избежать «формирования такой практики, когда недобросовестные работодатели находят различные юридические уловки, чтобы отдать временно освободившиеся ставки другим сотрудникам».