FT: украинские чиновники заявили о возможностях атаковать российские объекты даже в Сибири Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители киевсикх властей после ударов по российским аэродромам под Саратовом, Рязанью и Курском заявили о возможностях атаковать и другие объекты в РФ, в том числе, в Сибири, сообщает издание Financial Times со ссылкой на "неназванного советника властей Украины по вопросам обороны".

"У нас отсутствуют ограничения по дистанции... мы сможем достигать любых целей на территории России - в том числе, в Сибири", - цитирует издание украинского "советника", заявившего, что возможно повторение таких атак.

Также собеседник FT, пожелавший остаться анонимным, отметил, что осуществляемые при помощи беспилотников атаки не помогут Киеву одержать победу в конфликте, но смогут повлиять на проводимые Украиной "операции по оказанию влияния" на территории России, которые "Запад не желает поддерживать".

Ранее высокопоставленный чиновник Украины в беседе с американским изданием Washington Post на условиях анонимности признал, что попытки атак на российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском были осуществлены именно киевским режимом, несмотря на официальное молчание со стороны украинских властей. Отмечалось, что это уже второе неофициальное признание Киева в причастности к этим инцидентам через крупные американские издания. Так, вчера New York Times со ссылкой на "украинское официальное лицо" написала, что беспилотники "были запущены с территории Украины".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

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