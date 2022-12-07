В Тобольске построят отель 4* и туристический кластер вокруг областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири»

В Москве в Координационном центре правительства РФ в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко руководство Тюменской области и корпорации «Туризм.РФ» подписали соглашение о сотрудничестве.

«Будем вместе строить отель 4* в Тобольске и туристический кластер вокруг областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», - пояснил губернатор региона Александр Моор в социальных сетях. - В Тобольске по условиям соглашения корпорация привлечёт инвестиции в проект. Это будет большая гостиница, не менее 120 номеров, рядом расположится термальный комплекс».

В «Жемчужине Сибири» корпорация «Туризм.РФ» проведет мастер-планирование территории с детализацией туристических объектов. Будет понятно, сколько гостиниц необходимо построить, на сколько номеров, какая для этого нужна инфраструктура.

Это первые наши совместные проекты, уверен, они будут не последними.

«Корпорация "Туризм.РФ" работает как стартовый ускоритель инвестиционных проектов, осуществляет их методологическую поддержку и контролирует сроки реализации. Это дисциплинирует и позволяет выполнить поручение Президента по ускорению создания туристической инфраструктуры», - отметил Дмитрий Чернышенко.

Отметим, что за девять месяцев 2022 года Тюменскую область посетили более 2,5 миллионов туристов.