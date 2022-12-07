Смертную казнь в Белоруссии планируют ввести для должностных лиц за госизмену Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белоруссии рассматривают возможность введения в Республике смертной казни. Такое суровое наказание, как предполагается, может быть введено для чиновников и военных за измену государству. Соответствующий законопроект уже принят депутатами в первом чтении, сообщила пресс-служба Палаты представителей Нацсобрания.

- В целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с госизменой ... предлагается внести изменения .. предусматривающие возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим госдолжность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего, - сказано в сообщении.

Кроме того, проектом закона предлагается установить штрафы за "антигосударственные преступления" в пределах от 500 до 50 тысяч базовых величин.

Теперь, чтобы поправки вступили в силу, законопроект должен быть принят во втором чтении нижней палатой. После этого проект должен получить одобрение в верхней палате парламента. И только после этого документ отправят на подпись президенту страны.