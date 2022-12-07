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НовостиПолитика7 декабря 2022 11:53

Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом

Указ опубликован на официальном портале правовой информации
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания адмирала командующему Балтийским флотом Виктору Лиине. Соответствующий документ опубликован в среду, 7 декабря 2022 года, на официальном портале правовой информации.

Напомним, Виктор Лиина назначен командующим Балтийским флотом в октябре 2021 года. До этого он работал заместителем начальника Генерального штаба.

Виктор Лиина родился в городе Печоры Псковской области. Окончил Печорскую гимназию, проходил службу на подводных лодках Северного флота, где стал командиром.

Окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания в Санкт-Петербурге, учился в Военно-морской академии и академии Генштаба Вооруженных сил РФ. Награжден орденами "За военные заслуги", "За морские заслуги", а также ведомственными медалями.